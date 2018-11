Lindsay reageert op Mean Girls-video Ariana

”Niemand Lindsay Lohant zoals de echte Lindsay Lohan”, grapte de 32-jarige dinsdag op Instagram bij een foto van zichzelf. „Maar ik ben gevleid dat Ariana zoveel van Mean Girls houdt.” Ze ging in de post ook in op de casting van Dynasty-ster Elizabeth Gillies als Cady Heron, de rol die zij in de film uit 2004 speelde. „Daarnaast, ik hou van Dynasty.”

De actrice, die momenteel realityserie Lohan Beach Club opneemt, bracht met haar bericht de geruchtenstroom op gang dat zij zelf ook iets met de clip van Ariana te maken heeft. Ze begon haar post namelijk met de mededeling dat ze ergens „achter de schermen” was. Een woordvoerder van Lindsay reageerde niet op vragen van Entertainment Weekly over haar medewerking aan de videoclip van Thank U, Next.