Billie Lourd uit de schaduw van moeder en oma

"Ik heb altijd min of meer in hun schaduw geleefd en nu, voor het eerst in mijn leven, kom ik tot mezelf en sta ik helemaal op eigen benen", vertelt de 25-jarige actrice aan Town&Country. "Ik vond het heerlijk om mijn moeders dochter te zijn en dat zal ik ook altijd blijven, maar nu ben ik ook gewoon Billie."

Billie vindt het een grote verantwoordelijkheid om de erfenis van haar moeder te dragen. "Het is een zware last, want het is een enorme nalatenschap. Nu moet ik deze op mijn eigen manier bewaken."

Carrie Fisher overleed in december op 60-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval en haar 84-jarige moeder Debbie Reynolds stierf een dag later. Billie herinnert zich haar moeder vooral als iemand die altijd de humor in het leven zocht. "Dat is zo belangrijk", zegt de actrice. "Het is heel belangrijk om lol in het leven te hebben. Zelfs toen ze stierf dacht ik daar aan en dat hield me op de been. Toen Debbie de volgende dag overleed, hoorde ik haar als het ware zeggen: Ze trekt weer alle aandacht naar zich toe, ze kan niet anders."