Zeg ’n Aaa-collega herdenkt Manfred de Graaf

Hans Cornelissen, tegenwoordig theaterproducent, speelde in Zeg ’ns Aaa de rol van Gert-Jan van der Ploeg. Dat is de zoon van dokter Lydie van der Ploeg, een rol van de twee maanden geleden overleden actrice Sjoukje Hooymaayer. Manfred de Graaf speelde in de VARA-comedy de rol van chirurg Hans Lansberg, de tweede liefde van de huisarts.

De originele bezetting van Zeg ’ns Aaa kwam vorig jaar nog bijeen voor een fotoshoot van Veronica Magazine, omdat het 25 jaar geleden was dat de serie stopte, licht Hans Cornelissen (62) toe aan de telefoon. „Daar waren we allemaal.”

Toneel

Hans Cornelissen bewaart goede herinneringen aan Manfred de Graaf, met wie hij ook op het toneel stond in het toneelstuk Zeg ’ns Aaa. „We gingen best vaak samen op stap, naar cafés en clubs naast het werk. En na de repetities gingen we vaak samen lunchen of een hapje eten. We hadden goed contact met elkaar.”

De theaterproducent verklapt dat Manfred, die driemaal de Elfstedentocht uitreed, geen verplichtingen wilde als er natuurijs lag en de Elfstedenkoorts oplaaide. „Hij liet in zijn contracten voor theater en televisie een clausule opnemen waarin stond dat hij niet kwam werken als de Elfstedentocht door zou gaan. Ja, hij was heel sportief. Hij ging golfen en zeilen, maar schaatsen was zijn grootste passie.”

Reserve-familie

Repeteren deed de cast van Zeg ’ns Aaa in het clubhuis van de roeivereniging aan de Amstel in Amsterdam, vertelt Cornelissen. „Na twee weken repeteren gingen we naar de tv-studio om drie afleveringen achter elkaar op te nemen. We hebben er gelachen, maar ook ruzie gemaakt. Sjoukje Hooymaayer omschreef ons wel eens als haar reserve-familie. Dat merkte ik ook weer tijdens de fotoshoot.”

Cornelissen roemt Manfred de Graaf als een tv-acteur met een grote staat van dienst die zijn sporen al had verdiend voordat hij de rol van Hans Lansberg kreeg. „Veel mensen denken bij hem terug aan Zeg ’ns Aaa, maar hij speelde in ontelbaar veel tv-producties. Heel bekend werd hij ook met Dagboek van een herdershond. En voor Zeg ’ns Aaa speelde hij in de tv-serie Ieder zijn deel, waarin Carry Tefsen trouwens ook al een werkster speelde. Het was de voorloper van Zeg ’ns Aaa.”