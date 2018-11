Aziz Ansari weer op tournee na beschuldiging

In januari deelde een vrouw op het online platform Babe anoniem haar ervaring over een date die ze had met de acteur. Ze vertelde daarin dat ze Aziz ontmoette bij de Emmy’s, en de twee na een tijdje heen en weer te hebben ge-sms’t op date gingen in New York. Na een kort etentje vertrokken ze naar zijn huis, waarbij zij zich door het pushende gedrag van Aziz gedwongen voelde tot seksuele handelingen. Zij liet hem dat de volgende dag weten, waarop hij zijn excuses aanbood.

De comedian reageerde enkele dagen later op de publicatie. Hij verklaarde dat hij tijdens de bewuste avond het idee had dat de seks ’absoluut met wederzijdse instemming’ plaatsvond. Ook liet hij weten de zaak privé te hebben besproken met de beschuldiger.

In de zomer liet Netflix al weten open te staan voor een nieuw seizoen van Aziz’ hitserie Master of None. Tijdens de najaarspresentatie van de streamingservice in Los Angeles liet Cindy Holland, topvrouw van de contenttak van Netflix, weten: „We hebben daar zeker over nagedacht. We maken graag nog een seizoen van Master of None, als Aziz daar klaar voor is.”