Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Soundos El Ahmadi maakt zich op voor de première van haar show Niets te verliezen. De cabaretière werd de laatste jaren verguisd na tv-optredens, maar klom weer in het zadel. „Mensen dachten: ’het is klaar met Soundos.’ Mijn middelvinger is: harder werken en nog beter worden.”