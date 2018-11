Wendy van Dijk pleit voor meer liefde

Wendy van Dijk liet voor het themanummer onderzoeken of Nederlanders lief genoeg voor elkaar zijn. Uit een steekproef van Peil.nl onder 2633 Nederlanders blijkt dat 84 procent vindt dat we liever voor elkaar moeten zijn (42 procent) of dat het sowieso beter kan (42 procent). Van alle ondervraagden vindt 62 procent dat politici wat liever voor elkaar moeten zijn en 61 procent vindt dat dit ook geldt op het werk. Met de jaarwisseling in het vooruitzicht, neemt 1 op de 3 mensen zich voor om liever te zijn, voor de eigen partner, familie, vrienden en het milieu.

Wendy: „Ons nieuwste nummer, het liefste nummer ooit, gaat helemaal over dit onderwerp. Dit nummer wil ik graag opdragen aan mijn moeder, voor mij de liefste vrouw in mijn leven. Zij heeft mij geleerd lief te zijn voor elkaar, goed te zorgen voor jezelf en voor de ander.”