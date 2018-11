Doe Maar sluit Nix-tour af in Carré

Doe Maar reist sinds oktober door Nederland en België om het veertigjarige jubileum van de band te vieren. De tournee begon in Hedon in Zwolle. „Het idee was dat we nog eens doen wat we vroeger deden, toen we door Nederland toerden”, zegt zanger en bassist Henny Vrienten (70). „We spelen beter dan vroeger, durf ik wel te zeggen. Destijds waren we jong en dynamisch, maar nu hebben we meer overzicht en kiezen we betere noten. Wat ook helpt, is dat we betere instrumenten hebben: met de apparatuur van destijds zou ik niet meer dood gevonden willen worden.”

Doe Maar ontketende begin jaren 80 een ware rage in Nederland. De band scoorde vele grote hits als Doris Day, Is Dit Alles, De Bom, 1 Nacht Alleen en Pa. De band stopte in 1984, tot teleurstelling van hysterische tienerfans, maar kwam in 2000 weer bij elkaar. De muzikanten maakten een comeback met zestien concerten in Ahoy. Daarna volgden nog veel meer optredens. Vorig jaar toerden Henny Vrienten, Jan Hendriks, toetsenist Ernst Jansz en drummer René van Collem langs festivals en dit jaar is er de tournee Er verandert Nix.

Na Carré sluiten de muzikanten het hoofdstuk Doe Maar niet af. Ze blijven waarschijnlijk spelen, maar het einde van de band nadert. Vrienten: „We kunnen nog een leuke tour doen, misschien nog een, maar ergens in de niet te verre toekomst is het écht klaar.” Want, weet hij: „De klok tikt. Als we niet meer kunnen zingen, of onze instrumenten kunnen bespelen, als de rifjes te snel worden, dan houdt het op. Het moet nog hartstikke goed zijn, anders gaan we dat podium niet meer op.”