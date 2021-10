Spike is vader geworden na spoedbevalling: ’Nog beetje beduusd’

„Na een zorgeloze zwangerschap zonder al te veel kwaaltjes liet de 28e van september helaas Bella’s placenta los. Gelukkig hebben we meteen een ambulance gebeld en lag ze binnen no time in de operatiekamer om een spoed keizersnee te ondergaan”, schrijft Spike bij een foto van het kleine meisje. „Lotus heeft het vanaf daar fantastisch gedaan: ze mocht al snel van de beademing en infuusjes af. Bella bleek een veel te hoge bloeddruk en een zwangerschapsvergiftiging te hebben.”

Voor het gezin brak een zware tijd aan: Spike’s vrouw Bella moest lichamelijk herstellen, voor baby Lotus moesten de prikkels beperkt blijven ’met als resultaat dat we haar allebei een keer per dag konden vasthouden’. „Daarnaast pendelde ik tussen twee afdelingen in het ziekenhuis, om zoveel mogelijk tegen Lotus te praten in haar couveuse en Bella te helpen met eten.”

Spike laat weten dat het intussen een stuk beter met moeder en dochter gaat. „Voor nu ligt Lotus nog even in de couveuse maar ze groeit zo hard dat ze vast snel een wiegje in mag. We zijn behalve ontzettend trots ook nog een beetje beduusd door wat er allemaal op ons af is gekomen. Voor nu hopen we met z’n drietjes in alle rust en gezondheid deze periode uit te komen.” Spike bedankt de medewerkers van het ziekenhuis en de ambulance en spreekt tot slot zijn trots uit op zijn vrouw Bella. „Wat een onverwoestbare kracht heb jij getoond.”