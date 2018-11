Regiedebuut Jonah Hill in Nederlandse bios

Hill schreef zelf ook het scenario voor de film. De hoofdrollen worden gespeeld door Sunny Suljic (The Killing of a Sacred Deer) en Lucas Hedges. Die laatste geldt dit jaar met veelgeprezen rollen in de drama's Boy Erased en Ben is Back als een van de grote kanshebbers bij de uitreiking van de Oscars.

Mid90's is in Amerika door zowel critici als bezoekers lovend ontvangen. In de film groeit de 13-jarige Stevie op in het Los Angeles van de jaren negentig. Hij worstelt met zijn thuissituatie en op school besteden zijn rijkere vrienden weinig aandacht aan hem. Wanneer hij een groep skateboarders ontmoet, leert hij een aantal harde, maar belangrijke levenslessen.

Als eerbetoon aan de tijdsperiode waarin de film zich afspeelt, heeft Jonah Hill Mid90s opgenomen op 16mm-film en in (de inmiddels) ongebruikelijke 4:3-beeldverhouding.