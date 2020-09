Miley Cyrus: ’Als de relatie voorbij is ben je dood voor mij’

„Het feit dat ik en degene om wie ik geef realiseren dat we niet meer van elkaar houden zoals we daarvoor deden, is niet iets wat mij stoort. Dat is prima, ik kan me daarbij neerleggen”, zegt Miley. „Ik heb wel veel moeite met de verhalen en roddels die vervolgens de wereld in worden geholpen.”

De Wrecking Ball-zangeres verbaast zich erover dat het beeld bestaat dat de scheiding van de een op de andere dag was besloten. „Dat men denkt: van de week liepen jullie nog gezellig samen over de rode loper en nu sta je met een ander te zoenen. What the f*ck! Ik kan jullie vertellen dat daar veel tijd tussen heeft gezeten.”

Even later zegt Miley dat wanneer ze klaar is met een relatie, ze niet terug wil kijken. „Mannen vinden mij dan een cold f*cking b*tch, maar zo ben ik nou eenmaal.” Ze grapt: „En wanneer het klaar is, is het klaar. Dan ga ik verder met mijn leven en ben je dood voor mij. En hoewel ik best wel kinky ben, deel ik het bed niet met dode gasten...”