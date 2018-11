Schwarzenegger en Crawford starten bedrijf

Het concept werd origineel bedacht door Schwarzenegger en James toen ze samenwerkten om supplementen te ontwikkelen. „Het is een natuurlijk ontwikkeld bedrijf, in plaats van een bedrijf die ons vraagt om onze namen te gebruiken en zegt: ’We geven je wat aandelen als we je naam mogen gebruiken’”, laat Schwarzenegger weten. „Dat deed ik in het verleden, maar ik had totaal geen controle. Daarom stapte ik daar uit.”

Klanten van ’Ladder’ kunnen betalen voor een abonnement die hen toegang geeft tot content en een hele smak producten die speciaal worden afgesteld op de gebruiker.

„Mijn motto is ’het leven is een workout’”, vertelt Crawford. „Mijn baan kost wel een bepaald niveau aan fitheid. Er zijn waarschijnlijk moeders en werkende vrouwen die daaraan kunnen relateren, dus dat is mijn rol in dit groepje.”