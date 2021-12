Hilaria Baldwin ’bang en terneergeslagen door meningen en samenzweringen’

Binnenland

Dode man gevonden in Venlo, verdachte aangehouden

De politie heeft zaterdagochtend de straat De Parade in Venlo afgezet nadat daar een dode man was gevonden. De dode man lag voor een tattooshop in de winkelstraat. De politie heeft een 31-jarige verdachte aangehouden die zich in een woning boven deze shop bevond. De identiteit van de dode is onbeken...