André en Rachel Hazes benaderd voor Het Familiediner

Uiteindelijk was het Monique, de vriendin van André, die met een eigen familiediner zorgde voor de verzoening. „Het is echt doordat mijn vrouw mijn moeder heeft gebeld dat het weer goed is gekomen”, aldus de zanger in de nieuwe Wendy.

De verzoening vond uiteindelijk plaatst bij de tante van André, waar Rachel destijds woonde. Hij kwam op een gegeven moment spontaan langs voor zijn neefje en ziet zijn moeder dan op de bank slapen. „Zij werd wakker en schrok zich natuurlijk kapot. Allebei huilen. Hebben we urenlang gepraat. Maar daarna moest ik het verwerken. Ik kon het niet ineens weer goedmaken.” Monique regelde toen het uiteindelijke familiediner, in intieme kring, waarna alles weer goed kwam. „Het is nu rustig, er is geen ruzie meer.”