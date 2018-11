Sterren in special van Al Gore over klimaatverandering

„Onze gezondheid hangt samen met die van onze planeet”, zei Al Gore bij de bekendmaking. „Klimaatverandering is niet abstract, maar heeft grote impact op ons leven. Ik kijk ernaar uit om het verband tussen klimaatverandering en gezondheid te onderzoeken. In de uitzending bespreken we welke ambitieuze maatregelen we kunnen nemen om ervoor te zorgen dat ook de volgende generaties lang en gezond kunnen leven.

De achtste editie van 24 Hours of Reality: Protect Our Planet, Protect Ourselves wordt in 125 landen uitgezonden en is live te zien op 24HoursofReality.org. De marathonspecial in Los Angeles start op maandag 3 december om 18.00 uur lokale tijd.