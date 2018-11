Politie pakt opnieuw inbrekers Rihanna op

Volgens de politie hadden de dieven nog meer celebs op hun lijstje staan. Actrice Viola Davis was daar een van. De bende zou voor ruim een miljoen dollar aan spullen hebben weggenomen uit de huizen van de beroemdheden. Het gaat om cash, waardevolle spullen en dure gadgets.

In totaal had de dievenbende 24 huizen bezocht. De inbraak bij American footballer Robert Woods eind september werd ze echter fataal. Een buurman zag dat de criminelen bezig waren en belde de politie. Die kon een dader in zijn eigen huis arresteren. Bij een huiszoeking kwamen ook spullen tevoorschijn die bij andere celeb-inbraken buit waren gemaakt. Daarna werden drie andere bendeleden opgepakt, waarvan er eentje is vrijgelaten. Met de arrestatie van zeven andere bandleden zitten nu tien mensen vast.

