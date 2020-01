Pieter Gabriel (15) maakt openingsmuziek Eurovisie Songfestival

De pas 15-jarige Pieter werkt samen met Eric van Tijn, die hoofdverantwoordelijk is voor de begeleidende muziek tijdens het songfestival, aan een speciale muziekproductie. Dat heeft uitvoerend producent Sietse Bakker zaterdag bekendgemaakt tijdens een muziekconferentie op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Het nummer is te horen tijdens de vlaggenparade, als alle deelnemers van de finale zich aan het begin van de show een voor een melden.

„De Nederlandse muziekgeschiedenis wordt internationaal gevierd door de unieke mix die Pieter Gabriel en Eric van Tijn samen produceren”, zegt Sietse Bakker. „Nederland staat wereldwijd bekend als het land met de beste dj’s en daarbij biedt het Eurovisie Songfestival jonge mensen graag de kans om hun talenten aan de wereld te tonen. Daarnaast laat de samenwerking met Eric van Tijn zien dat we als het Eurovisie Songfestival een brug weten te slaan tussen het vakmanschap van het jonge en het ervaren talent.”

Pieter noemt de kans „een hoogtepunt” in zijn nog korte carrière. „Ik ben er trots op dat ik op deze manier, samen met Eric, een bijdrage mag leveren aan het grootste televisie-evenement ter wereld.” De dj trad al op 8-jarige leeftijd op tijdens het Amsterdam Dance Event. In 2018 bracht hij zijn debuutsingle uit.