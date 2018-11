Michael Bublé: ’Comeback beste manier om fans te bedanken’

De nu 5-jarige Noah is in remissie na de diagnose van twee jaar geleden, maar voor de zanger zal het leven nooit meer hetzelfde zijn. Toen hij en zijn vrouw, de Argentijnse actrice Luisana Lopilato (31) de diagnose van hun zoontje kregen, die toen drie jaar was, zetten ze onmiddelijk hun leven en loopbanen op pauze. „Iedereen kon begrijpen wat voor mij prioriteit was”, zegt de zanger. Hij wilde alleen nog maar bij zijn kinderen zijn en ’de dingen doen waar ik van hou’. Naast Noah is Michael Bublé ook vader van Elias (2) en baby Vida, die in juli werd geboren.

Dat hij zijn succesvolle muzikale carrière weer zou oppakken, was voor hem niet vanzelfsprekend. Maar hij besefte gaandeweg dat dat de beste manier was om zijn fans te bedanken voor zijn steun gedurende de laatste twee jaar. „Maar ik heb tegen producer David Foster gezegd, dat als ik terugkeerde, het vrolijke muziek moest zijn.”

„Terugkeren was erg mooi. De positiviteit die ik van vreemden kreeg, gaven me een oprecht geloof in de mensheid. Elk optreden, elke keer dat ik iemand op straat ontmoet, is het een echte kans om hen in de ogen te kijken en mijn waardering te uiten en te zeggen hoe dankbaar we zijn voor hun liefde en medeleven.”

