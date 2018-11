Postkantoor mogelijk vernoemd naar Jimi Hendrix

Het gaat om een gebouw in Renton, in de staat Washington. Het staat in de straat waar de gitarist opgroeide. Niet ver van de plek is het Greenwood Memorial Park. Daar ligt Hendrix begraven.

Het voorstel van Smith kan op veel steun van zowel Republikeinen als Democraten rekenen. Hij loopt al sinds juni te lobbyen. „Het is een manier om deze geweldige muzikant extra te eren”, liet hij weten. In Renton is al een museum over Jimi Hendrix. Ook zijn er enkele kleine monumentjes.