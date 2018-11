Monica Geuze schrikt van ’haat’ na Zwarte Piet-mening

Ze haalde in een Insta Story de post van Michella Kox aan, die eerder een foto op social media deelde van vrouwen in traditionele klederdracht om haar standpunt te ondersteunen dat tradities veranderen. „Ik had dat dus gepost omdat ik het een grappige manier vond van Michella en toen kwamen de DM’s. En die zijn dus echt verschrikkelijk.” Ze deelt een paar reacties. ’Wauw, je bent k*nkergaar, ga alsjeblieft het land uit als je zwarte piet niet zwart wil zien’ en ’k*nkerracist, k*nkerbitch, reageer dan’.

„Ik kan dit niet bevatten”, vervolgt Monica, „hier: ’Je bent niet meer veilig in het Sparta-stadion’. Ik wil dit gewoon van mijn Stories afhalen, omdat ik het gewoon f*cking irritant vind wat voor haat ik op mijn site krijg. Dit is niet normaal.” Haar hoop dat er onder haar vlog nu geen ’ hele discussie ontstaat’ is ijdel.

Ook reageren haar fans op de ’haat’ die ze krijgt. „Ik snap dat je je mening niet durft te geven met zoveel mensen die zulke dingen zeggen.. mijn mening is anders maar ik respecteer je gewoon, je mag je gewoon uiten.. ik snap niet dat je zoveel haat over je heen krijg.. eigelijk moet je zulke dms niet openen.” „Ik heb ook een andere mening ik geef ook geen haat.” En: „Ben het ook niet met haar eens ..maar ach laat iedereen vinden wat die vindt.”