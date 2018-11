Ook naam Muller misbruikt voor Bitcoin-advertentie

„Het is afschuwelijk als mensen op deze manier geld wordt ontlokt”, zegt Muller, die woensdag via vrienden op de hoogte werd gesteld van dergelijke berichten. De oprichter van Spyker wil mensen waarschuwen hier niet op in te gaan. „Dit is absoluut het werk van oplichters. Ik hoop dat niemand hier instinkt.”

In het nepartikel wordt beweerd dat Muller te gast was in een uitzending van Goedemorgen Nederland, het ochtendprogramma van WNL, om te praten over het succes van Bitcoin Revolution. Via dit handelsplatform zouden mensen met een minimale storting van 250 euro gemakkelijk geld kunnen verdienen met bitcoins.

Begin november namen de WNL-presentatrices en John de Mol en zijn zoon Johnny al afstand van misleidende advertentie voor bitcoins waaraan zij werden gelinkt. Ook Humberto Tan overkwam iets soortgelijks. Over Tan ging een nepartikel rond waarin werd gesuggereerd dat hij een bedrijf in bitcoins was begonnen en daarmee enorm veel geld had verdiend.