John Williams onpasselijk door puinhoop

John Williams: „De stank was zo intens, ik heb moeten vechten om niet over te geven.” Ⓒ Dijkstra BV

Hilversum - John Williams presenteert donderdagavond (RTL 4, 20:30 uur) de honderdste Help, mijn man is klusser! Hij dacht alles wel te hebben gezien, maar deze aflevering is toch wel een hoogtepunt. Of beter gezegd: dieptepunt. „Ik heb best veel meegemaakt in twaalf seizoenen. Maar toen ik daar binnenkwam… De stank was zo intens, ik heb moeten vechten om niet over te geven.”