Levensteken ’verdwenen’ Belgische PRINSES

De ’verdwenen prinses’ had genoeg van het koninklijke leven en liet België achter zich. Ⓒ Hollandse Hoogte

België blijkt zijn eigen PRINSES MARGARET te hebben, een kleurrijke koningsdochter die van het ene op het andere moment genoeg had van alles en, naar eigen zeggen na een incestdrama, zelfs volledig van de radar verdween. PRINSES MARIE-CHRISTINE VAN BELGIË blijkt te wonen in Amerika, waar zij volledig anoniem leeft met haar kok. Na veertig jaar is er eindelijk een spoor...