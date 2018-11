’Matthijs van Nieuwkerk valt van podium af’

Maar dat deed Dijkshoorn wel en zo werd bekend dat de DWDD-presentator vlak voor de uitzending van het podium was gevallen. Na het onderwerp over leerkrachten die met verbaal en soms fysiek geweld van leerlingen te maken hebben, spreekt de dichter van een leermoment. „En we zien nog iets prachtigs, een leermoment. Ik zie, samen met het publiek hier in de studio, we waren er allemaal bij, vlak voor de uitzending Matthijs van Nieuwkerk achterwaarts met zijn stoel van het podium af vallen.”

Matthijs kan er wel om lachen en zeker wanneer Dijkshoorn overdreven vervolgt: „Hij maakt tijdens de val een dubbele axel, hij stuurt met zijn voet de stoel de goede kant op en door een wonder na wild gezwaai met zijn armen, landt hij na een adembenemende pirouette op beide voeten. We roepen in de studio allemaal tegelijk: En hij staat! Epke Zonderland, als je wilt leren jongen, hier zit ’ie, jouw goeroe.”