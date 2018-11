Kijkers Boxing Stars boos: Carlos had moeten winnen

Hij zou veel meer stoten hebben uitgedeeld dan danser en acteur Juvat Westendorp en de drie rondes gedomineerd hebben, daar lijkt iedereen het over eens. De commentatoren ’leek het ook terecht’ dat Carlos Platier Luna na de derde ronde direct zijn armen in een overwinningsgebaar omhoog gooide. „Carlos toch iets krachtiger, iets agressiever en geen moment echt in gevaar gebracht”, was hun commentaar.

De jury was dan ook niet unaniem in haar beslissing. Toch riepen ze Juvat tot winnaar uit. In het programma lokte het al een luidkeels boe-geroep op - ook de toelichting van de scheidsrechter kon dat niet verhelpen - en dat zette door op Twitter. Kijkers noemen Juvat dan ook een ’onterechte winnaar’, het programma een ’nepzooi’ en denken dat de uitslag ’doorgestoken kaart’ is. Voor hen had de winnaar van Expeditie Robinson 2017 ook in deze bokswedstrijd de winnaar moeten zijn.