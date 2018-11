Wendy van Dijk: Ushi zou nu belediging zijn van Japanse vrouw

In de talkshow kijken Erica Terpstra en Wendy van Dijk terug op het fragment waarin Ushi de oud-politica interviewde. Op de vraag van Jeroen Pauw of ze nu nog Ushi zou kunnen spelen, afgezien van het feit dat ze direct herkend zou kunnen worden, zegt Wendy: „Ik denk het niet. Ik denk het niet, vanwege de manier waarop ik een Japanse vrouw neerzet.” Terpstra reageert met verbazing, maar Wendy is stellig. „Toch beledig ik denk nu de Japanse vrouw.”

Jeroen Pauw geeft aan dat het toen ’door bijna de hele samenleving als leuk werd ervaren’. Wendy: „En Dushi, een Curaçaose vrouw, is helemaal ondenkbaar.” Ze vindt het moeilijk dat iedereen nu zijn mening anoniem en ongefilterd op social media kan gooien. „Alles wordt maar gezegd.”

Ushi en Van Dijk was een komisch programma waarin het typetje Ushi zich voordeed als Japanse journaliste en haar gast allerlei aparte vragen stelde. Het werd van 1999 tot 2002 uitgezonden.