’Het succes heeft me overvallen…’

Het leven van Samantha Steenwijk staat al een tijdje op zijn kop. Deze week komt de volkszangeres met een nieuwe single. „Ik kan het nog steeds niet geloven wat me is overkomen.” Ⓒ Hollandse Hoogte

Volkszangeres SAMANTHA STEENWIJK (32) kon na haar daverende succes in The Voice of Holland, waarin zij tweede werd, een nieuw leven met een volle agenda beginnen. Deze week laat ze van zich horen met haar nieuwe single Mama en de zangeres gaat er, samen met haar partner DAISY, helemaal voor: „Nu ik de kans heb, vertik ik het om een eendagsvlieg te worden...”