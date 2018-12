Quentin Tarantino getrouwd met zangeres Daniella Pick

De 55-jarige regisseur en de zangeres (35) ontmoetten elkaar in 2009 toen Quentin in Israël was om zijn film Inglourious Basterds te promoten. Ze gingen na een tijdje uit elkaar, maar gaven hun relatie in 2016 weer een kans. In juli 2017 maakte Daniella, die ook werkzaam is als model, bekend dat Quentin en zij zich hadden verloofd.

Media in Israël, het thuisland van Daniella, speculeerden al weken dat het huwelijk eraan zat te komen. Drie dagen geleden postte de zangeres foto’s van haar ’bridal shower’ op haar Instagram Stories.