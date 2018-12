Jon Bon Jovi maakt de beste rosé

Vakblad Wine Spectator maakt elk jaar een lijst met de honderd beste wijnen. Hampton Water, de wijn die Jon eerder dit jaar met zijn 23-jarige zoon Jesse op de markt bracht, is daarbij uit de bus gekomen als de beste rosé.

De wijn van de Bon Jovi-frontman had overigens niet al te veel concurrentie: in de top 100 stonden maar twee rosés en de andere stond lager dan de 83e plek waarop de wijn van Jon en Jesse eindigde. De trotse zanger noemt de vermelding van zijn wijn in de top 100 in een verklaring „een beloning voor al ons harde werk”.

Betrokkenheid

In een eerder interview met W Magazine verklaarde Jesse, die samen met een vriend fulltime aan het wijnbedrijf werkt, dat hij zich realiseert dat een groot deel van het succes van Hampton Water aan zijn vader te danken is. „Als ik gewoon een vent was die een rosémerk was begonnen, dan zouden we hier niet zitten. Mijn vaders betrokkenheid heeft me heel veel mogelijkheden gegeven.”

De beroemde naam van zijn pa zorgt soms wel voor wat teleurstelling bij zakelijke afspraken, gaf Jesse toe. „Iedereen denkt dat het Jon Bon Jovi-rosé is. En als ik dan bijvoorbeeld een drankwinkel binnenkom voor een afspraak, vragen ze zich meteen af waarom mijn vader er niet is.”