Johan Vlemmix met levensgrote pop naar rechtbank

„Ik weet alleen niet of hij toegelaten wordt”, zegt Johan over de levensgrote 3d-pop tegen het ANP. „Ik heb hem niet ingediend als stuk.” Ook daarvoor heeft de Brabantse ondernemer al een oplossing bedacht. „Dan laat ik de pop in de auto en neem ik alleen het hoofd mee in een zak. Ik hoop dat ik dat in de rechtszaal op de desk mag zetten.”

Johan kwam begin dit jaar met het idee om poppen te laten maken van bekende Nederlanders. Patricia Paay zou de eerste zijn die een plastic dubbelganger zou krijgen. De diva voelde echter niets voor een uit China afkomstig evenbeeld en stapte naar de rechter om te voorkomen dat er op haar lijkende sekspoppen op de markt zouden komen. Paay eist een schadevergoeding van 30.000 euro van Johan.

Tegenclaim

Zijn tegenclaim van 200.000 euro – „omdat ik mijn zaak heb moeten opdoeken” – heeft Vlemmix inmiddels weer ingetrokken. De koningshuisfan, die eerder al aangaf dat hij beter eerst met Patricia had kunnen overleggen voordat hij zijn ideeën wereldkundig maakte, heeft het volste vertrouwen in een goede afloop van de zaak. „Het zou wel heel frappant zijn als ik als eerste in de wereld veroordeeld wordt op basis van een fantasie, want meer is het nooit geweest. Het was enkel een idee.”

De nieuwe advocaat van Patricia Paay was niet bereikbaar voor commentaar.