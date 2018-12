BN’ers knokken zich geen weg naar kijkcijfertop

Juvat Westendorp (l.) en Carlos Platier Luna. Ⓒ Andy Tan

Het is Boxing Stars woensdagavond niet gelukt om een plek in de kijkcijfer top 25 te bemachtigen. Het RTL5-programma trok slechts 222.000 kijkers en dat is niet genoeg voor een positie in de lijst, zo blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.