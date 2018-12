Paris Hilton gunt ex-verloofde het beste

Volgens Paris is er niets gebeurd tussen haar en Chris, maar zat een ’happy ending’ er gewoon niet in. „Als ik verliefd word, dan ben ik meteen hoteldebotel en stort ik me in een heftige relatie. Ik dacht dat het voor altijd was, maar na een tijdje realiseerde ik me dat het niet de juiste beslissing was.”

De voormalig realityster had niets slechts te zeggen over haar ex. „Ik wens hem het allerbeste”, aldus Paris. „En ik hoop zelf ooit wel te trouwen en kinderen te krijgen, maar ik ga me nu eerst op mezelf en op mijn werk richten.”