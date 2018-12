’#SorryJohan dat ik werd gepest en bespuugd omdat ik homo ben’

De voetbalanalist reageerde vorige week in het tv-programma op een brief die twee homoseksuele voetbalsupporters aan de KNVB hadden gericht, om aandacht te vragen voor de ’homo-onvriendelijke’ sfeer in de voetbalstadions. Derksen toonde begrip voor de actie, maar stelde ook dat homo’s tegen een stootje moeten kunnen. „Je bent niet meteen homofoob als je een grap maakt. We zijn echt een beetje aan het doorslaan in dit land.”

Nadat er vanuit het land kritiek was ontstaan om de uitspraken van Derksen, werd het onderwerp opnieuw aan tafel besproken. „Ik laat me toch niet gek maken door twee hysterische, jonge homootjes? Meer is het niet. Twee jochies die een briefje naar de KNVB sturen, waarover we vervolgens een paar grapjes maken. Ze moeten eens flinke jongens worden”, aldus de oud-hoofdredacteur van Voetbal International.

Uit de kast

Ook toen presentator Wilfred Genee vroeg of hij zich niet kon voorstellen dat de twee briefschrijvers moeite hebben met de uitspraken van Derksen, reageerde hij: „We moeten gewoon eens ophouden met het doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit die kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, dan kom je daar gewoon voor uit. Het is niet zo dat homo’s heilig verklaard zijn, dat daar geen grapjes over mogen worden gemaakt. Die selectieve verontwaardiging begint me mijn strot uit te hangen.”

En met name de opmerking dat het ’niet zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen’ heeft ertoe geleid dat de hashtag #SorryJohan in het leven is geroepen. Tientallen lhbt’ers vertellen op Twitter hoeveel moeite hun coming-out hen heeft gekost, inclusief de intolerantie en pesterijen die daarbij kwamen kijken. Zo zegt Mats Bergman: „#SorryJohan, dat ik jaren geslagen werd in de klas, uitgescholden werd en word. Ik moet uitleggen dat ik net zo mannelijk ben als mijn collega. Ik bij Feyenoord mijn man niet kan kussen, omdat we bang zijn dat we sterker moeten zijn dan de rest, maar dat niet altijd kunnen. Sorry.”

Steun

De hashtag roept bij veel mensen emotie op. „Sprakeloos als ik #SorryJohan lees, schrijft twitteraar Linsey. „Volgens mij is het enige waarvoor we in deze wereld ’sorry’ moeten zeggen, het feit dat uit de kast komen überhaupt nog nodig is, terwijl je je als hetero nooit hoeft te verantwoorden voor de liefde die je voelt. Love is love, en zo.” Ook PvdA-leider Lodewijk Asscher zegt ontroerd te zijn door alle verhalen. „Verdrietig na het lezen van #SorryJohan – zoveel pijn. Om wie je liefhebt. Jullie verdienen steun in plaats van spot.”