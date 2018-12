Zoon Diddy bedankt voor steun na dood moeder

De 27-jarige deelde een foto van de uitvaartdienst, waarop hij te zien is tussen zijn biologische vader Al B. Sure en Diddy, die hem adopteerde toen hij een paar jaar oud was. „Aan mijn familie, vrienden, collega’s en de fans van mijn familie. Bedankt voor jullie eindeloze liefde, condoleances, beste wensen en positieve energie tijdens het grootste verlies dat ik ooit zal meemaken”, schreef Quincy bij de foto.

„Weet dat jullie berichten ons als familie dichter bij elkaar hebben gebracht dan ook. De hemel heeft er een speciale engel bij die waakt over ons allemaal. Uit de grond van mijn hart, dank jullie wel.”

Kim en Diddy deelden naast Quincy nog een zoon, Christian (20) en tweelingdochters, D’Lila en Jessie (11). Het model overleed op 15 november plotseling op 47-jarige leeftijd. De doodsoorzaak is nog niet bekend.