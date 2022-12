Zien: Gordon neemt haartransplantatie aan ’einde klotejaar’

„Bijna het einde van dit klotejaar en aangezien ik al een nieuwe body heb van min 23 kilo, dacht ik: laat ik mijn haar dan ook maar een beurt geven zodat we fris en fruitig een nieuw begin kunnen maken van dit 55ste levensjaar”, schrijft Gordon.

De Nederlandse artiest die zich in Dubai thuis voelt, begint het nieuwe jaar met een wereldreis. „En dan zien we wel weer verder.” Hij hoopt in elk geval dat mensen in het nieuwe jaar ’weer wat aardiger en liever kunnen worden naar elkaar toe’. „Gun elkaar het beste en probeer een zo goed mogelijk mens te zijn.”