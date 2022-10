Girls Aloud organiseert benefietconcert voor overleden zangeres

Zangeres Kimberley Walsh verklaart tegenover de Britse krant The Sun dat de bandleden van Girls Aloud niet zelf gaan zingen, omdat dat volgens hen niet goed voelt zonder Harding. Wel zullen Olly Alexander (Years & Years), Ricky Wilson (Kaiser Chiefs) en Chrissie Hynde (The Pretenders) optreden bij het concert.

Het benefietconcert, dat de naam The Primrose Ball draagt, wordt gehouden in Londen en de opbrengsten gaan naar kankeronderzoek. Op welke dag en op welke locatie het concert plaatsvindt is nog niet duidelijk.

Girls Aloud ontstond in 2003 uit de talentenjacht Popstars - the Rivals. In Nederland scoorde de groep hits met nummers als Jump en Sound of the Underground.