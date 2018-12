Geen vervolg op reboot Murphy Brown

Alhoewel Murphy Brown ook altijd gepresenteerd werd als een eenmalige terugkeer van de hitshow uit de jaren ’90, lag het in de lijn der verwachting dat er bij succes meer afleveringen zouden worden gemaakt. De kijkcijfers van de show met Candice Bergen en overige originele castleden in de hoofdrol vielen echter wat tegen, alhoewel The Hollywood Reporter meldt dat de reboot later alsnog een doorstart kan krijgen.

CBS trekt ook de stekker uit Happy Together, een sitcom gebaseerd op de periode waarin Harry Styles introk bij een Amerikaans gezin om ondanks zijn sterrendom een zo normaal mogelijk leven te leiden. De One Direction-zanger was niet te zien in Happy Together maar was wel producent van de serie.