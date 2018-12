Producent Redbad eist twee ton van YouTube

YouTube had bovendien reclameblokken aan de film gelinkt. „Op deze manier heeft YouTube van het illegaal verspreiden van content een verdienmodel gemaakt”, stelt producent Klaas de Jong. „De maat is vol. We hebben het hier over een illegaal en strafbaar feit. En YouTube onttrekt zich aan elke verantwoordelijkheid.”

De website stelt alleen maar een host te zijn en er dus niets aan te kunnen doen als gebruikers illegale content verspreiden. „Dit leidt tot een situatie waarin wij als producenten wekelijks de illegale links van onze films moeten checken op YouTube en moeten smeken deze te laten verwijderen waarna ze direct via een ander kanaal weer de lucht in gaan”, aldus De Jong. Het feit dat YouTube zodra de producent zich meldde, de reclames heeft verwijderd, doet volgens De Jong niets af aan de zaak en zijn claim.

Digitale vingerafdruk

Een woordvoerder van YouTube laat in een reactie weten geen commentaar te geven op de eis en de aantijgingen van Farmhouse. „Wij gaan nooit in op individuele gevallen”, stelt hij. „Producenten van een film kunnen zich melden als zij constateren dat hun content wordt verspreid. Dan wordt de film verwijderd.” Ook kunnen producenten van tevoren een ’digitale vingerafdruk’ van hun product bij YouTube doorgeven. Als een film dan wordt verspreid via een van de aanbieders op de site, dan deelt YouTube eventuele reclame-inkomsten die het filmpje genereert met de makers.

Volgens directeur Tim Kuik van Stichting Brein, die zich inzet voor de schending van auteursrecht, is het de eerste maal dat een Nederlandse producent tot deze stap overgaat. „We herkennen het enorme probleem dat Klaas de Jong aankaart wel”, stelt hij. „Elke grote Nederlandse film is vroeg of laat wel op YouTube te vinden. We weten dat veel producenten er veel tijd en energie in moeten steken om deze illegale kopieën te signaleren en te laten verwijderen.”

’Heel klein bedrag’

Bovendien lopen Nederlandse filmmakers inkomsten mis doordat mensen via YouTube kijken en niet naar de bioscoop gaan of legaal downloaden. Het klopt dat YouTube een deel van de inkomsten die verworven zijn, afstaat. „Maar dat gaat om een heel klein bedrag dat niet in verhouding staat tot de inkomsten die de producenten zouden krijgen als iemand via legale kanalen naar de film zou kijken.”

De Europese Unie overlegt al enige tijd over wetgeving die het illegaal verspreiden van films via YouTube kan aanpakken, maar tot nu toe zonder resultaat. „Daarnaast heeft de Duitse rechter vragen van uitleg aan de hoogste Europese rechter gesteld of YouTube zelf inbreuk maakt vanwege de mate van betrokkenheid bij de verspreiding van inbreukmakende bestanden die door gebruikers worden geplaatst”, meldt Kuik. Dit is belangrijk omdat er dus zowel door de Commissie en Europees Parlement ook door de Europese rechter naar gekeken wordt.