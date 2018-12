Dirty God van Sacha Polak in première op Sundance

Dirty God wordt vertoond in de World Cinema Dramatic Competition van het grootste Amerikaanse filmfestival voor de onafhankelijke film dat jaarlijks plaatsvindt in Park City in de Amerikaanse staat Utah. Het is de eerste Engelstalige film van regisseur Polak, die eerder de veelgeprezen films Zurich en Hemel maakte. Met die laatste won zij diverse prijzen, waaronder een award op het Festival van Berlijn.

Polaks derde film vertelt het verhaal over de jonge moeder Jade (vertolkt door de debuterende Vicky Knight), die haar leven opnieuw moet zien op te pakken na een zoutzuuraanval waar ze flinke littekens aan heeft overgehouden. De film is dit jaar opgenomen in Londen, Amsterdam en Marokko.

Leven na zoutzuuraanval

Sacha Polak: „Dirty God gaat over een jonge moeder die zichzelf verliest na een vreselijk ongeluk, maar die in de zoektocht naar haar nieuwe identiteit leert zichzelf te accepteren. Een sterke vrouw. Wat me bijgebleven is van alle vrouwen die ik sprak die verbrand zijn, is dat ze gedwongen werden een manier te vinden om hun nieuwe uiterlijk te accepteren. Welke manier ze ook hebben gekozen en hoe ze het ook hebben gedaan (of niet); het was hun manier. En wat daar universeel aan is, is dat het voor ons allemaal een uitdaging is om geconfronteerd te worden met gevoelens van uiterlijke schoonheid versus innerlijke waardigheid. Een uitdaging voor elke vrouw in de wereld.”

Het Sundance Film Festival vindt plaats van 24 januari tot 3 februari. Cinéart zal de film in 2019 in de Nederlandse bioscopen uitbrengen.