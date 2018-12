’Koning Albert staat geen DNA af’

Volgens Het Nieuwsblad hebben zowel Albert als Delphine Boël als haar moeder Sybille de Selys Longchamps een oproep gekregen om zich volgende week te melden in het Erasmusziekenhuis in Brussel. De DNA-test zou moeten bewijzen dat Albert inderdaad de vader van Delhpine Boël is, zoals zij al jaren claimt.

Koning Albert heeft echter tot februari de tijd om de beslissing van het hof van beroep aan te vechten en cassatie aan te tekenen. En dat is precies waar Delphine bang voor is. Een bron verwoordt haar angst: „Ze voelt dat de koning de zaak probeert te rekken - cru gezegd - tot zijn dood.” Le Soir bevestigt dat de koning inderdaad niet naar het ziekenhuis zal gaan om DNA af te staan.

Volgens de krant zou de koning de oproep kunnen negeren, maar zou de rechtbank dat wel kunnen interpreteren als een impliciete schuldbekentenis.