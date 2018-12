Kijkers teleurgesteld: geen Afrojack maar Adam Curry

Er werd zo te merken reikhalzend uitgekeken naar wat Afrojack aan Peter van der Vorst te vertellen had, zoals in de gids en in voorstukjes was voorgeschoteld. En de vervanging daarvan viel niet in goede aarde. „Nohhh, ik wil Afrojack, niet Adam Curry”, twittert een teleurgestelde kijker. „Zit je te wachten op Afrojack, krijg je Adam Curry”, drukt een ander uit met hashtags als afknapper en teleurgesteld. Ook vinden ze het jammer dat Adam Curry dan maar ’uit de oude doos gehaald werd’. Al ziet ook iemand er de lol wel van in. „Afrojack is best veranderd.”

Schrale troost voor de kijkers die zich verheugden op de artiest die niet alleen als eerste dj geëeerd wordt met een holografische munt, maar ook de kleindochter van de oprichter van het wereldberoemde automerk Lamborghini aan de haak zou hebben geslagen. RTL geeft aan dat niet alleen de uitzending van Adam Curry, maar ook die van Afrojack een herhaling was van de uitzending uit 2016.