Snollebollekes draagt award op aan ernstig zieke nestor

Theo is mijn eerste regisseur op artistiek vlak en nog steeds dagelijks bereikbaar voor vriendschap en advies”, schrijft Rob op zijn Facebookpagina. „Als ik van íemand iets heb geleerd, dan is het van Theo. En daarom komt deze award hem toe.”

De populaire dansact zegt dat hij negentien jaar oud was toen Theo tijdens zijn eerste optredens ’achter het doek’ stond. „Hij kneep me in m’n nek en zei twee seconden voordat ik het podium opging: ’Maak ze maar kapot... ze zijn allemaal voor jou!’ Deze zin gaat nog ieder weekend door m’n hoofd. Beterschap en sterkte, oude nestor!”

Vorige maand waren de twee stadionconcerten van Snollebollekes binnen no time uitverkocht. „Nondeju, hier ben ik voor het eerst in mijn leven sprakeloos van”, liet Rob weten. „We gaan er een spectaculair feest van maken. We bouwen speciale dansdecks over de tribunes heen, zodat we een volledig uitverkocht GelreDome van links naar rechts kunnen laten gaan.”