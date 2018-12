Van der Gijp over #SorryJohan: ’Ga gewoon werk zoeken of zo’

Ook heeft Van der Gijp niks met de Twitter-actie #SorryJohan, die donderdag trending topic is. „Ik zit niet op Twitter of al die andere dingen. Ik lees een krantje, daar houdt het mee op. En iedereen die van alles vindt en roept op Twitter: ga gewoon werk zoeken of zo”, aldus de voetbalanalist, die begin dit jaar nog als ’Renate’ met een blonde pruik op aan de Voetbal Inside-tafel verscheen. Dit als reactie op VTM-journalist Boudewijn van Spilbeeck, die bekendmaakte voortaan als vrouw verder te gaan.

De hashtag #SorryJohan werd in het leven geroepen na uitspraken van Derksen in het voetbalprogramma Veronica Inside. „We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit”, zei Derksen onder meer. In een reactie hierop vertellen homo’s op Twitter hoe moeilijk het is om uit de kast te komen, over pesterijen en homofobie op straat en op hun sportclubs.

Derksen liet eerder weten wel begrip te hebben voor de actie, maar stelde ook dat homo’s tegen een stootje moeten kunnen. „Je bent niet meteen homofoob als je een grap maakt. We zijn echt een beetje aan het doorslaan in dit land.”