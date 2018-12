Catherine gaat de strijd aan met Meghan

Aan TMZ vertellen zij dat Catherine meer events bezoekt dan voorheen en dat ze daarbij veel meer aandacht besteedt aan haar uiterlijk. Dan gaat het niet alleen om kleding, maar ook om haar kapsel, haar sieraden, make-up, kortom, het hele plaatje. Ze zou zich meer willen laten zien nu Meghan zo in de spotlights staat.

Zo droeg ze laatst naar een staatsbanket een heel andere look, met de favoriete tiara van prinses Diana, een chique ketting en een nieuwe jurk van Alexander McQueen. Ook naar prins Charles’ 70e verjaardag experimenteerde ze met een zeldzamel look: haar haar omhooggestoken, een blote schouder en erg glimmende oorbellen. Toeval of niet: ook Meghan had haar haar opgestoken tijdens het feest.

Opvallend genoeg komt haar focus op haar imago juist in een tijd dat Meghans reputatie te lijden heeft onder geruchten over spanningen tussen Meghan en Catherine en William en Harry en het vertrek van Meghans persoonlijke assistente, de derde van Harry en Meghan in korte tijd.

