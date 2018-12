D66-minister Van Engelshoven doet mee aan #SorryJohan

„De moedige #SorryJohan-verhalen raken me diep”, reageert de minister donderdag op Twitter. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is binnen het kabinet verantwoordelijk voor het lhbti-emancipatiebeleid.

„Emancipatie is nooit af en voor gelijkheid moeten we blijven strijden. Dat zal ik altijd blijven doen!”, reageert Van Engelshoven op de honderden tweets onder de noemer #SorryJohan, waarmee lhbt’ers met persoonlijke verhalen hun ongenoegen uiten over uitspraken die Johan Derksen over homo’s deed in het Veronica-programma Veronica Inside. #SorryJohan is daardoor trending op Twitter.

In de tweets vertellen homo’s hoe moeilijk het is om uit de kast te komen, over pesterijen en homofobie op straat en op hun sportclubs. De Johan Blankenstein Foundation, die zich hard maakt voor de acceptatie van lesbiennes, homo- en biseksuelen en transgenders (lhbt) in de sportwereld, vindt dat de actie duidelijk maakt dat de uitspraken van Derksen in zijn tv-programma Veronica Inside te ver gaan en homo’s kwetsen.

Aanleiding voor het in het leven roepen van de succesvolle hashtag zijn de uitspraken van Johan Derksen in het voetbalprogramma Veronica Inside. „We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit”, zei Derksen. Daarop is de hashtag #SorryJohan in het leven geroepen.

Televisiezender Veronica zegt in een persverklaring: „De heren van Veronica Inside zitten aan tafel om hun mening te geven over voetbal en andere onderwerpen. Dit is hun mening en niet altijd de mening van de zender. Veronica vindt tolerantie voor homoseksuelen in de voetballerij uiteraard heel belangrijk.”