Minister wil in debat met Johan Derksen over homo-uitspraak

De opvattingen van Derksen vormen de basis van de hashtag #SorryJohan, waarmee de lhbt’ers op Twitter hun persoonlijke verhalen delen op Twitter. Ook de minister roert zich in de discussie om op te komen voor de homogemeenschap, zegt ze.

Van Engelshoven: „Kennelijk vindt Johan Derksen het buitengewoon grappig, maar het raakt mij. Hij doet er heel veel mensen pijn mee. Dat vind ik onnodig.”

De minister spreekt Derksen aan op zijn voorbeeldfunctie als commentator in een talkshow. „Ik vind het erg dat dit in Nederland gebeurt. Ik bekijk het ook vanuit het oogpunt van de 16-jarige jongen thuis op de bank, voetballiefhebber en twijfelt of hij uit de kast zal komen. En dan dit over zich heen krijgt, terwijl hij misschien moet kiezen tussen de liefde van zijn partner en de liefde van zijn ouders. Dat iemand dan dit soort uitspraken doet, vind ik te betreuren.”

Derksen zei in de uitzending dat iedereen tegen een grapje moet kunnen, ook homo’s. „We moeten ophouden met doen alsof het zo verschrikkelijk moeilijk is om uit de kast te komen. Als je een beetje karakter hebt, kom je daar gewoon voor uit”, zei Derksen onder meer.

Van Engelshoven treedt binnenkort in contact met de voetbalbond KNVB. „Ik wil graag de KNVB helpen, zodat alle homo’s, lesbiennes en transgenders zich thuis voelen op het voetbalveld.”