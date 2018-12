Ook Tatum en Najib roasten Johnny de Mol

„Dit is de ultieme wraak als ex”, stelt Tatum. „Weet je eigenlijk nog wel dat we exen zijn? Nou ik wel!” Ook Najib Amhali mag Johnny onder handen nemen. „Ik heb eerst nee gezegd, maar voor geld doe ik alles”, zegt de cabaretier. „I’m coming to kill you with liefde!”

The Roast of Johnny de Mol is op dinsdag 18 december 20.30 uur te zien op Comedy Central. De Mol wordt door nog meer ’frenemies’ onder handen genomen. Wie dat zijn, maakt Comedy Central later bekend.

Johnny is de derde bekende Nederlander die wordt ’geroast’. In 2016 was Gordon de eerste, vorig jaar moest Giel Beelen eraan geloven. The Roast Of... is komen overwaaien uit de Verenigde Staten, daar werden eerder onder meer Donald Trump, Justin Bieber en Pamela Anderson geconfronteerd met gênante momenten en opvallende eigenschappen.