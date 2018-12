De Lama's geven extra show in Ziggo Dome

Gewapend met champagne en confetti maakten Tijl Beckand, Ruben Nicolai, Jeroen van Koningsbrugge en Ruben van der Meer bekend dat alle kaarten voor de show op 7 november ’weg’ zijn. Kaarten voor de show van 8 november zijn meteen in de verkoop gegaan.

De Lama's, die van 2004 tot en met 2008 te zien waren in het gelijknamige BNN-programma, maakten vorig jaar hun comeback in de Ziggo Dome. Toen stonden de mannen vier keer in de Amsterdamse concertzaal.