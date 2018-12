Iraanse kroonprinses met succes geopereerd

De vijftigjarige Yasmine maakte eerder deze week bekend dat ze borstkanker heeft. „Dit is een moeilijke tijd, maar ik laat me inspireren door de kracht en moed van de Iraanse vrouwen”, schreef de kroonprinses op sociale media. Ook liet ze weten haar ziekte te zien als „een kans om meer te delen over het belang van voorlichting over kanker en de algemene gezondheid van vrouwen.”

Yasmine woont met haar gezin in de Verenigde Staten. Reza is troonopvolger van de in 1980 in ballingschap overleden shah Mohammed Reza, de laatste shah van Iran. In 1979 werd de monarchie in Iran omvergeworpen.