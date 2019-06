Mariah Carey beschuldigt assistente van lekken

In rechtbankpapieren die maandag werden ingediend, beweert Mariah volgens New York Post dat de assistente haar in eerste instantie probeerde te chanteren. Ze zou 8 miljoen dollar hebben geëist om de informatie voor zich te houden.

Toen de zangeres daar niet op inging, deelde Lianna volgens Mariah documenten met de Britse krant over onder meer plastische chirurgie die Mariah onderging. Ook bij een artikel over affaire van de muzikante met danser Bryan Tanaka tijdens haar verloving met James Packer zou de assistente de bron zijn geweest.

Mariah eist 5 miljoen dollar schadevergoeding van de assistente wegens een vertrouwensbreuk en het verbreken van een geheimhoudingscontract. In de papieren merken de advocaten van de zangeres op dat haar voormalig werknemer een van de bestbetaalde assistentes in de VS was met een salaris van 327.000 dollar en dat niet alleen Mariah, maar ook haar hele familie haar volledig vertrouwden.