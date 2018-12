Lil’ Kleine verkoopt Ziggo Dome binnen uur uit

„Dit is zo dik! Als je denkt dat het niet groter kan, verkoop je gewoon eventjes de Ziggo Dome binnen een uur uit en kondigen we een tweede show aan!”, jubelt Lil’ Kleine. „Ik ben mijn fans zo dankbaar en heb er zoveel zin in om dit met hun te gaan beleven.”

Lil’ Kleine is de eerste Nederlandse rapper die solo in de Ziggo Dome staat. Maandag vertelde hij in De Wereld Draait Door grootse plannen te hebben voor zijn show, die Het Concert heet. „Je moet denken aan iets wat nog nooit is vertoond in Nederland. Ik wil niemands show afkraken, maar denk echt aan een internationale show.”

De 24-jarige Drank & drugs-rapper belooft veel nieuwe muziek en niet eerder vertoonde show-elementen. Niet alleen de recente hits, ook nieuw materiaal komt voorbij. Lil’ Kleine komt begin 2019 met nieuwe muziek, die in de Ziggo Dome voor het eerst live ten gehore wordt gebracht. Kaarten voor de middagshow Het Concert zijn donderdagavond direct in de verkoop gegaan.